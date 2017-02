ESCLUSIVA TMW - Iaconi: "Nessun contatto col Pescara. Oddo? Esonero a sorpresa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara esonera a sorpresa Massimo Oddo, ma per il momento la squadra non verrà affidata a Ivo Iaconi. Il tecnico ha infatti smentito ogni contatto ai nostri microfoni, pochi minuti dopo la scelta del Delfino: "E' una sorpresa anche per me, a questo punto pensavo l'avessero confermato e francamente la notizie dell'esonero la apprendo da lei. Con me comunque non c'è stato nessun contatto, non ho sentito nessuno da Pescara. Se sarei disponibile? Direi di sì, ma non so la società stia effettivamente pensando a me".