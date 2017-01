ESCLUSIVA TMW - Ielpo: "Milan, l'approccio è una scusa. Serve un centravanti"

Il Milan di adesso impone delle riflessioni. Nelle ultime partite ha avuto un rallentamento e i segnali che sta mandando non sono del tutto incoraggianti in vista dei prossimi impegni. Mario Ielpo inquadra così il momento della squadra di Montella: "Ha dovuto affrontare partite difficili - dice a Tuttomercatoweb.com - ma quello che mi colpisce è che è stata persa quella prudenza che aiutava la difesa a non prendere gol. Si gioca troppo alti e se manca il furore agonistico si espone la difesa a grandi problemi. Il reparto arretrato è buono ma non eccezionale".

C'è poi l'approccio da migliorare...

"Non credo sia così. A mio avviso è una scusa o una generalizzazione. Se si gioca con Napoli o Juve queste squadre ti aggrediscono subito e non si può allora giocare la palla da dietro. Non è una questione di approccio ma di difficoltà del momento della gara. Invece di giocare la palla dovresti scavalcare il pressing. Giocare sempre la palla non va bene, bisogna adeguarsi alle circostanze. Non si può fare sempre lo stesso gioco".

Parliamo anche di Ocampos. Che cosa pensa del suo eventuale arrivo?

"Buon giocatore ma al Milan ce ne sono duecento così... Deulofeu ieri quando è entrato ha fatto molto bene. Mi sembra più che altro che manchi il centravanti: Bacca fa gol ma per il gioco di Montella deve essere un giocatore di manovra o fisico che tenga la palla in mezzo a tre avversari. Tutte cose che Bacca non fa".