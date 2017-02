ESCLUSIVA TMW - Iezzo: "De Laurentiis ha sbagliato tempi. Ma Sarri non rischia"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Tuttomercatoweb.com l'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha parlato della sconfitta degli azzurri arrivata ieri sera al Bernabeu contro il Real Madrid soffermandosi sulle parole del presidente Aurelio De Laurentiis nell'immediato dopo gara e sulla risposta di Maurizio Sarri in conferenza stampa: “Credo che il presidente abbia scelto il momento sbagliato per esternare certi pensieri. Dopo aver perso, anche se l'avversario si chiama Real Madrid, ci sono delle scorie da smaltire e bisogna stare il più calmi possibile per evitare tensioni che possono creare difficoltà sia in campionato sia in vista della gara di ritorno. Sono tensioni che non fanno bene alla squadra e all'ambiente in generale. Credo che certe cose vadano dette a quattrocchi col mister per vedere se si trova una soluzione. Capisco che la società difenda i propri investimenti e l'allenatore debba pensare alla squadra e a chi mandare in campo, ma di certe cose bisogna parlare a bocce ferme e non a caldo”.

Come considera la risposta di Sarri in conferenza stampa?

“Era normale che il mister rispondesse in quel modo, dopo una gara simile è meglio ricevere qualche parola di conforto che non essere attaccato. Lui deve fare le sue scelte, quello è il suo mestiere. Non credo però che possa andare via o essere cacciato a fine anno. Vorrebbe dire mettere la parola fine a un progetto che sta dando i suoi risultati. Il Napoli sta crescendo anche grazie a questo allenatore che con le sue idee sta proponendo un calcio spettacolare e facendo crescere giocatori giovani e meno giovani che non si erano espressi su questi livelli”.

Che partita ha visto e che gara si attende al ritorno?

“Penso che il Napoli abbia giocato con un po' di timore e può starci contro i campioni del mondo. Però non è riuscito a esprimersi nel migliore dei modi giocando come ci ha abituato a fare. Credo che nella gara di ritorno le cose cambieranno e sarà tutta un'altra storia. Il Napoli può sfruttare il fattore casalingo e il sostegno del suo pubblico per giocarsi le proprie carte e compiere l'impresa che serve per passare il turno. Recuperare due gol non sarà facile contro il Real Madrid, ma col sostegno del San Paolo può farcela”.

Insgine ancora a segno, anche al Bernabeu

“Avevo pronosticato il suo gol alla vigilia e sono molto contento per lui. Sta facendo veramente benissimo, ha grande personalità. È un giocatore imprevedibile che può avere l'intuizione giusta in ogni momento come ha dimostrato ieri in occasione del gol”.