ESCLUSIVA TMW - Il Flamengo studia Cassini del Palermo: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibile ritorno in Brasile per Matheus Cassini. L'attaccante del Palermo e attualmente in prestito al Siracusa potrebbe fare ritorno in patria. Ci pensa il Flamengo, che studia il giocatore ed è un'idea che può diventare qualcosa di più. Alla finestra anche il Corinthians, che potrebbe riabbracciare il giovane cresciuto proprio nel settore giovanile. Possibile che l'operazione si sviluppi a giugno. Il Brasile (ri)chiama Cassini...