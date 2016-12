ESCLUSIVA TMW - Inter, ag. Banega: "Cina in pressing con PL e Liga. Per ora resta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle ultime settimane si è tanto parlato di Ever Banega, sia per una prima parte di stagione vissuta in chiaroscuro che, di conseguenza, per un mercato che potrebbe portarlo lontano dall'Inter già a gennaio, con la società 'ingolosita' dalla possibilità di concludere un'ottima plusvalenza. Almeno questo secondo alcuni rumors.

Un'eventualità per ora non considerata da Marcelo Simonian, agente del classe '88 di Rosario, che in esclusiva per TuttoMercatoWeb ha spiegato la situazione attuale: "Il ragazzo oggi è dell'Inter. Per il momento dico che rimane".

Sono arrivate delle offerte in vista di gennaio?

"Certo, questo non posso nasconderlo".

Qualche nome?

"Posso svelare che dalla Cina sono arrivate proposte molto, molto importanti dal punto di vista economico. Ma non solo. Anche in Premier League e nella Liga spagnola varie società hanno chiesto Ever".