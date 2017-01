ESCLUSIVA TMW - Inter, ag. Biabiany: "Situazione cambiata: per Pioli è incedibile"

Novità importanti sul futuro immediato di Jonathan Ludovic Biabiany, esterno offensivo dell'Inter seguito, tra le altre, da Crotone e Bologna.

Dato dai più come un sicuro partente dalla Milano nerazzurra, l'agente del classe '88 di Parigi Giovanni Branchini, intervistato da TuttoMercatoweb, ha infatti presentato uno scenario differente.

Crotone e Bologna sono opzioni concrete? Ci sono novità in merito?

"In realtà no, anzi. Devo dire che la situazione è cambiata ed è un po' diversa rispetto a quanto si è detto ultimamente".

Inserimenti di altre squadre?

"Dico che l'Inter sta cercando di vendere alcuni calciatori e c'è una lista di possibili partenti, ma Pioli è stato chiaro sul futuro di Jonathan: per lui è un giocatore incedibile e non vuole lasciarlo andare. Il tecnico lo considera un giocatore non sul mercato. Vedremo quello che accadrà".