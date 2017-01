ESCLUSIVA TMW - Inter, anche il Genoa sulle tracce di Biabiany

© foto di Federico Gaetano

Nuova pretendente per Jonathan Biabiany: secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, anche il Genoa si è mosso per l'esterno transalpino dell'Inter. Trattativa non semplice: già richiesto da Bologna e Chievo, l'ex Parma non è considerato un esubero dai nerazzurri, ma neanche un incedibile. Convincere l'Inter, in sostanza, non pare una missione impossibile. Diversa la situazione del giocatore, che non sarebbe troppo convinto da nessuna delle ipotesi prospettategli. In caso di cessione di Ocampos, però, il Genoa sarebbe pronto a tentare l'accelerata.