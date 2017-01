ESCLUSIVA TMW - Inter, Ausilio tranquillo: il ds attende una chiamata per il rinnovo

Fonte: Dall'inviato a Milano

In attesa, ma senza alcun tipo di ansia. Forte del lavoro (senza dubbio positivo) svolto nelle ultime sessioni di mercato. Quanto manca al rinnovo di Piero Ausilio? L'attuale direttore sportivo dell'Inter, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, non ha ancora ricevuto una chiamata da parte dei vertici societari per il prolungamento (fino al 2019?), ma ciò non vuol dire che la sua posizione sia in dubbio.

Come detto, c'è soddisfazione per quanto garantito finora, pertanto le parti si aggiorneranno nel corso delle prossime settimane. Non un problema per il ds di Napoli, che non considera assolutamente come una sorta di 'bocciatura' il fatto di dover lavorare in scadenza.