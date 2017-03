ESCLUSIVA TMW - Inter-Bologna, torna di moda l'asse per Arana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'idea che torna di moda. L'Inter pensa di nuovo a Guillherme Arana, terzino del Corinthians. Asse di mercato con il Bologna in piedi, trattativa che si riapre dopo i contatti dell'anno scorso. Futuro in Italia per il giocatore fresco di rinnovo con il Corinthians, Arana nel mirino del Bologna con il placet dell'Inter...