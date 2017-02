ESCLUSIVA TMW - Inter, domenica osservatori del Chelsa a San Siro per Perisic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Inter Ivan Perisic resta sempre nel mirino dei club di Premier League in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com domenica prossima a San Siro in occasione della sfida fra i nerazzurri e la Roma un osservatore del Chelsea sarà in tribuna per visionare da vicino il croato. Per strapparlo all'Inter servirà comunque una cifra importante, che si aggira sui 35-40 milioni di euro.