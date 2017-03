ESCLUSIVA TMW - Inter, il Tottenham si muove per Brozovic: pronti 25 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Tottenham si muove per Marcelo Brozovic: secondo quanto appreso dalla nostra redazione, gli Spurs sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 25 milioni di euro per convincere l'Inter a privarsi del centrocampista croato. L'occasione per il club meneghino di fare cassa con una cessione eccellente.