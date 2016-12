ESCLUSIVA TMW - Inter, missione tedesca per Dahoud e Rodriguez

Fonte: di Raffaella Bon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter inizia a guardare verso il futuro e studia i possibili colpi in arrivo dall'estero. Osservatore in Germania per vedere da vicino la sfida tra Borussia Monchengladbach, fresca di esonero del tecnico e prossima avversaria europea della Fiorentina, e Wolfsburg. Nel mirino del club nerazzurro il centrocampista Mahmoud Dahoud e il terzino Ricardo Rodriguez.