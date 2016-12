ESCLUSIVA TMW - Inter, non solo il San Paolo per Felipe Melo: ci prova il Palmeiras

© foto di Federico De Luca

Non solo il San Paolo, di cui vi avevamo parlato in esclusiva qualche settimana fa. Felipe Melo riscuote consensi in Brasile. Arriva un altro interessamento per il centrocampista dell'Inter, direttamente dal Palmeiras. Primi contatti tra le parti, apprezzamenti e sondaggi per capire la fattibilità dell'operazione. Il Brasile chiama Felipe Melo, San Paolo e Palmeiras ci provano...