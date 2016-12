ESCLUSIVA TMW - Inter, pressing per Gagliardini: 25 mln possibile offerta. Le ultime

Fonte: Andrea Losapio e Francesco Fontana

Roberto Gagliardini è una pista assolutamente concreta e molto calda per il mercato dell'Inter. Secondo quanto constatato da TuttoMercatoWeb, giungono infatti conferme sia dall'Atalanta che dallo stesso club di Corso Vittorio Emanuele sulla trattativa in corso per il centrocampista classe '94.

In particolare, da Milano sarebbe pronta un'offerta da circa 25 milioni di euro, ammortizzata dal possibile addio di Ever Banega, per il quale il campionato cinese è in forte pressing. L'ostacolo è però rappresentato dalle difficoltà della Dea a livello numerico nella zona mediana del campo (la dirigenza antepone una cessione del proprio gioiello solamente a giugno). Infatti Franck Kessié sarà impegnato in Coppa d'Africa, Alberto Grassi sembra vicino all'Empoli e su Carlos Carmona ci sono Genoa e Pescara, con i soli Giulio Migliaccio e Remo Freuler eventualmente a disposizione.

Ovviamente, con la possibile partenza di Gagliardini, la società andrebbe poi su un ulteriore profilo. Ma per il momento la notizia è questa: Atalanta e Inter sono al lavoro per portare a termine questa importante trattativa.