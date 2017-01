ESCLUSIVA TMW - Inter, retroscena Kondogbia: no a 11mln a stagione dalla Cina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sarebbe l'Hebei Fortune di Manuel Pellegrini sulle tracce di Geoffrey Kondogbia (23), centrocampista che l'Inter potrebbe sacrificare entro il 31 gennaio per fare posto a qualche altro rinforzo. Intanto, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, c'è un retroscena legato al nome dell'ex Monaco. Il Tianjin Teda, club della prima divisione cinese, durante il periodo natalizio ha proposto undici milioni di euro a stagione al calciatore in forza ai meneghini. Il francese, però, ha deciso di declinare la proposta orientale per giocarsi le sue chance alla corte di Stefano Pioli. Il Tianjin Teda, invece, ha poi virato su John Obi Mikel (29), nigeriano che ha salutato il Chelsea per andare a guadagnare in Cina una cifra compresa tra gli otto e i nove milioni di euro.