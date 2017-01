ESCLUSIVA TMW - Inter, Rodriguez fiducioso per l'estate. VfL, no alle contropartite

Solo l'Inter, per il momento nient'altro. Questa la chiarissima volontà di Ricardo Iván Rodríguez, che nelle ultime settimane ha declinato due importanti offerte da parte di due top club d'Europa (Arsenal e Paris Saint-Germain) in attesa dell'offensiva nerazzurra.

Un'attesa che, ribaltoni last minute permettendo, durerà fino alla prossima estate, in quanto per questa sessione di mercato permangono i paletti del Financial Far Play. Il Wolfsburg chiede infatti parecchio per lasciar partire il classe '92 della Nazionale svizzera, e non intende fare sconti. Al netto della clausola rescissoria pari a 22 milioni di euro.

In tutto questo, da aggiungere che la stessa società biancoverde non intende trattare, pronta a declinare anche eventuali proposte comprensive di contropartite tecniche. Ma nonostante ciò, secondo quanto constatato da TuttoMercatoWeb, il terzino sinistro ex Zurigo è estremamente fiducioso che in estate l'epilogo possa essere positivo ed è certo di aver preso la decisione corretta nel respingere le proposte sopraccitate. Perché la sua volontà è chiarissima. Ed è a tinte nerazzurre.