ESCLUSIVA TMW - Inter, scatto Samir: il terzino dell'Udinese a un passo

Con le partenze programmate in estate di Yuto Nagatomo e quella probabile di Davide Santon, il ds dell'Inter, Piero Ausilio, è già al lavoro per l'estate. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore è da registrare un'accelerata netta per Samir dell'Udinese. Trattative in corso, il terzino brasiliano della formazione di Pozzo sarebbe a un passo dai nerazzurri.