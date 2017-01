ESCLUSIVA TMW - Intreccio Calleri: anche Viola e Galatasaray oltre Las Palmas

© foto di Imago/Image Sport

Intreccio Jonathan Calleri. L'attaccante argentino vuole lasciare il West Ham, club nel quale si trova attualmente in prestito dal Deportivo Maldonado, per ritagliarsi altrove un ruolo da protagonista (in Premier finora nove presenze e zero gol). C'è un'offerta concreta e importante del Las Palmas, che pensa anche a Hernan Toledo della Fiorentina, ma non vanno escluse almeno altre tre piste per il suo futuro. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, Calleri è una suggestione dei viola in caso di addio di Nikola Kalinic - Pantaleo Corvino è un grande estimatore del giocatore - e del Galatasaray per sostituire il partente Podolski. Sullo sfondo diverse richieste arrivate dal Brasile, anche se il Las Palmas resta al momento in netto vantaggio su tutte le altre concorrenti.