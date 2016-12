ESCLUSIVA TMW - Juve, attesa Dybala: nessun appuntamento fissato per il rinnovo

La trattativa per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus (che fino a poche settimane fa sembrava ormai cosa fatta) è in stand-by.

Il giocatore è tranquillo e non ha intenzione di lasciare Torino, ma per ora non si registrano passi in avanti concreti in questo senso. E nel frattempo non mancano le pretendenti per il fuoriclasse argentino, con Barcellona e Real Madrid che restano alla finestra.

Da aggiungere inoltre che non è stato fissato alcun appuntamento nel nuovo anno tra le parti rivolto a ridiscutere l'attuale accordo (scadenza 30 giugno 2020), pertanto i tifosi bianconeri dovranno pazientare ancora un po' prima di vedere la firma dell'ex Palermo sul nuovo contratto.