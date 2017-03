© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sette presenze in Serie A con il Pescara e sirene che suonano da più parti in Europa. Il nazionale cipriota Grigoris Kastanos, fresco di prestito dalla Juventus al Delfino, ha già richieste per l'anno che verrà. Soprattutto in Belgio, come raccolto in anteprima da Tuttomercatoweb.com: il trequartista, infatti, piacerebbe sia allo Zulte Waregem che allo Standard Liegi.