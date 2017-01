ESCLUSIVA TMW - Juve-Kolasinac, no dello Schalke 04 all'addio a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano novità sul fronte Sead Kolasinac, raccolte da Tuttomercatoweb.com in serata. Oggi giornata di summit, importante, per il futuro del terzino bosniaco dello Schalke 04. La Juventus sta infatti cercando di anticipare i tempi e di prendere, ora che Patrice Evra pare destinato all'addio, il giocatore. Quello di oggi sarebbe stato, con l'agente e con l'intermediario, un summit esplorativo. Marotta e Paratici hanno voluto conoscere intenzioni e volontà di Kolasinac con lo Schalke 04 che, però, avrebbe fatto pervenire un messaggio chiaro. La società, infatti, conferma di non voler perdere Kolasinac adesso, neanche a fronte di un'offerta da 2 milioni circa. Il club di Gelsenkirchen ha ribadito, anche in via non ufficiale, di non essere intenzionato a dar via il bosniaco pur essendo conscio che partirà in estate a zero quando scadrà il contratto. Così la Juventus, in Italia, è ora in prima fila per prenderlo a giugno, ma occhio alle sirene inglesi, del Liverpool su tutti.