ESCLUSIVA TMW - Juve serena, nuovo anno pensato con Allegri. Spalletti alternativa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus sicura di proseguire il rapporto con Massimiliano Allegri. La società bianconera sta infatti pianificando la prossima stagione con il tecnico ex Cagliari e Milan, il quale ha rassicurato il club circa la propria volontà di non interrompere il progetto in corso al termine di questa stagione. Queste le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb dopo aver preso contatto con la società campione d'Italia.

Periodo sereno, quindi, sotto questo punto di vista. Successivo agli scorsi mesi quando l'amministratore delegato Giuseppe Marotta era corso ai ripari contattando Luciano Spalletti, che dal canto proprio aveva chiaramente aperto a questa possibilità (l'ex Zenit San Pietroburgo, sul taccuino anche dell'Inter, resta in uscita dalla Roma). Una sorta di 'paracadute' per non farsi trovare impreparati in caso di addio del coach livornese. Eventualità, come spiegato, per l'appunto oggi più lontana.

Nel mercato - questo è bene sottolinearlo - tutto può cambiare velocemente, ma in Corso Galileo Ferraris sembrano estremamente tranquilli: avanti con Max, con l'obiettivo di ripartire nel 2017-2018 con rinnovate e importanti ambizioni.