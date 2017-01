ESCLUSIVA TMW - Juve su Paredes. Così la Roma potrà prendere Defrel

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'intreccio di mercato parte da Roma, passa da Sassuolo ma ha, come tappa intermedia, Torino. I protagonisti sono Gregoire Defrel e Leandro Paredes. I giallorossi hanno chiuso per Clement Grenier, non mollano Gosfred Donsah ma oggi vedranno la dirigenza del club di Squinzi a Milano. Il Sassuolo non scende dalla richiesta di 25 milioni ma la Roma è sempre intenzionata a puntare sul giocatore e, per avere il cash giusto per convincere gli emiliani, pensa alla cessione di Leandro Paredes. La Juventus si inserisce qui. Perché i bianconeri non vogliono comprare Luiz Gustavo dal Wolfsburg ma eventualmente solo optare per un prestito con diritto di riscatto. Per Paredes, il discorso sarebbe diverso. L'argentino piace da tempo alla Vecchia Signora che potrebbe, già nelle prossime ore, formulare una proposta interessante alla Roma per l'ex Boca. Soldi che i capitolini investirebbero poi su Defrel.