ESCLUSIVA TMW - Juventus, accordo col Valencia: domani Zaza in Spagna

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus ha trovato l'accordo con il Valencia per Simone Zaza. Il giocatore, nonostante ancora non sia pienamente convinto, sembra più orientato a dire di sì agli spagnoli, tanto che domani mattina dovrebbe prendere l'aereo che lo porterà in Spagna per firmare il contratto con il Valencia.