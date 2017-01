ESCLUSIVA TMW - Juventus, aria di cambiamenti al settore giovanile: idea Baccin

© foto di Pietro Parinello

Aria di rinnovamento in casa Juventus per la prossima stagione. Possibili cambiamenti al vertice del settore giovanile. C'è l'idea Dario Baccin in scadenza con il Palermo che negli anni ha valorizzato tanti giovani. Contatti avviati ma situazione da definire, eventualmente, nei prossimi mesi. La Juve, fanno sapere fonti vicine al club bianconero, pensa seriamente a Dario Baccin e intanto valuta anche altri nomi e possibili soluzioni. Il club bianconero si guarda intorno nell'ottica di un miglioramento dirigenziale e strutturale del settore giovanile. E Dario Baccin è un'idea - concreta - per la Juve che verrà...