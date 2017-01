ESCLUSIVA TMW - Juventus-Kolasinac, forte inserimento dell'Arsenal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano novità sul fronte Sead Kolasinac, raccolte da Tuttomercatoweb.com. La Juventus ieri ha avuto summit con agente e intermediario per capire la fattibilità dell'affare. Lo Schalke 04 non intende però liberarlo, come confermato dal ds Heidel in giornata. I bianconeri lavorano per prenderlo a zero ma è di oggi la notizia di un forte inserimento dell'Arsenal. Fonti vicine al club britannico confermano che i Gunners stanno cercando di portare il bosniaco a Londra per l'estate che verrà. E si prospetta così un testa a testa per il terzino Kolasinac.