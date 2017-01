ESCLUSIVA TMW - Kalinic-Tianjin: in Cina c'è ottimismo. Le ultime sulla trattativa

© foto di Federico De Luca

In Cina c'è ottimismo: la trattativa tra il Tianjin Quanjian e la Fiorentina per Nikola Kalinic è più viva che mai. L'offerta da dodici milioni di euro più bonus per tre anni presentata al calciatore croato è, secondo la società allenata da Fabio Cannavaro, quella giusta per mettere a segno il colpo.

Dal Tianjin fanno sapere che già questa settimana potrebbe arrivare la fumata bianca. Una fiducia che, però, deve adesso trovare il pieno consenso del giocatore. Perché Kalinic non ha ancora pubblicamente sciolto le riserve, non ha ancora deciso. In un senso o nell'altro.