ESCLUSIVA TMW - Katsouranis: "Inter, prendi Manolas"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia tra i campionati preferiti. Kostas Katsouranis è tifoso della Juve, un feeling che va avanti da tempo. "Seguo i bianconeri, sono un loro tifoso. Ieri è stata una partita difficile, l'Inter ha giocato bene", dice l'ex centrocampista di - tra le altre - di Benfica e Panathinaikos in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com. Da un greco ad un altro, che potrebbe andare all'Inter a giugno. Manolas. "Un grande difensore, un ottimo calciatore", sottolinea Katsouranis. "Stiamo parlando - prosegue l'ex centrocampista - di un ottimo difensore. Sta facendo bene con la Roma, farebbe molto bene all'Inter. Per i nerazzurri sarebbe un grande acquisto". Chi invece ha deluso le aspettative è il Panathinaikos, che non vive una bella situazione. Ibarbo e Ledesma rispediti... in Italia. "Ma prima dell'esperienza in Grecia erano ottimi calciatori", conclude Katsouranis. Il consiglio per l'Inter è servito: Manolas nerazzurro, per il salto di qualità in difesa...