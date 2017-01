ESCLUSIVA TMW - Kessié, Chelsea nettamente in pole ma solo per giugno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chelsea ha le mani su Franck Kessié, centrocampista ivoriano dell'Atalanta. La trattativa è in uno stato avanzato ma il club orobico, che sta definendo la cessione di Gagliardini all'Inter, non vuole privarsi del giocatore classe '96 attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la sua nazionale in questa finestra di calciomercato. Ecco perché l'operazione verrà definita a giugno: Kessiè piace molto anche a Juventus, Liverpool ed Everton, ma al momento i blues sono nettamente avanti.