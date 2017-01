ESCLUSIVA TMW - L'Inter e i rinnovi: dopo il mercato riparte la trattativa per Murillo

© foto di Federico De Luca

Cinque giorni alla fine del mercato, ma l'Inter guarda avanti. Gli esuberi, o presunti tali, sono il problema del momento, ma non l'obiettivo del lungo periodo del club di corso Vittorio Emanuele II. Chiuso il calciomercato, si guarda ai rinnovi: quelli di Danilo D'Ambrosio e Gary Medel, mai davvero in bilico. Si dovrà trattare, tra febbraio e marzo, questo sì, ma sul laterale e sul Pitbull l'Inter non ha mai avuto grossi dubbi. La novità, invece, è che si riaprire il canale per arrivare al prolungamento di Jeison Murillo: una trattativa in stand-by, fino a poco fa. Perché il colombiano, dopo l'ottima prima stagione in Serie A, avevo perso i gradi da titolare nella prima parte della gestione Pioli. L'ex tecnico della Lazio, a cui per inciso sul campo sta riuscendo tutto bene in ottica conferma, nelle ultime uscite ha puntato di nuovo su Murillo. Convinto Pioli, convinta la società, che sempre da metà febbraio in poi riprenderà la trattativa per il rinnovo del contratto del difensore centrale, con l'obiettivo di arrivare alla fumata bianca entro marzo. Per adeguare il contratto dell'ex Granada agli standard della rosa, per costruire l'Inter del futuro. Strizzando l'occhio al futuro: Murillo può esserne pilastro o può anche diventare ricca plusvalenza estiva. Nel frattempo, il rinnovo, conquistato sul campo, è più vicino.