ESCLUSIVA TMW - La Cina non molla Mancini, ma il tecnico aspetta il progetto giusto

Le opportunità non mancano di certo, ma non c'è fretta di tornare subito in pista. Roberto Mancini aspetta l'occasione giusta per ripartire dopo l'addio all'Inter datato 8 agosto 2016, declinando le ricche proposte arrivate finora.

Le offerte stanno arrivando (soprattutto dalla Chinese Super League), ma nessuna di queste ha trovato il suo gradimento. I soldi non sono un problema, per il Mancio conterà il progetto tecnico per una nuova sfida che, con ogni probabilità, lo vedrà protagonista su una nuova, importante panchina.

Una sfida che, per poco, non ha coinciso (nuovamente) con il calcio inglese, ma non in una squadra di club, bensì con il prestigioso ruolo di ct della Nazionale. Era lui il primo della lista straniera, poi la Football Association ha fatto altre scelte puntando su un allenatore interno, confermando a quel punto Gareth Southgate.

Peccato per Mancini, che con ogni probabilità avrebbe accettato questo incarico. Ma ora sguardo al futuro, con attenzione. Il coach di Jesi vuole restare nel calcio che conta. Ci sarà tempo, eventualmente, per prendere in considerazione progetti certamente ricchi come quelli cinesi, ma sicuramente inferiori dal punto di vista tecnico. Ma il momento non è ancora arrivato.