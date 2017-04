ESCLUSIVA TMW - La Roma e il dopo Spalletti: chiamata Monchi-Marcelino

© foto di Insidefoto/Image Sport

Marcelino sta diventando, nelle ultime ore, più di un'idea per la Roma del nuovo direttore sportivo Monchi. I due hanno già lavorato insieme a Siviglia e secondo quanto raccolto in anteprima da Tuttomercatoweb.com, ci sarebbe più che un pensiero per la candidatura dell'ex Villarreal per i giallorossi. Monchi avrebbe chiamato Marcelino e nella chiacchierata, gli avrebbe spiegato che lo sta tenendo fortemente in considerazione per la panchina della Roma del futuro. Le sensazioni che arrivano da Parigi sono infatti quelle di un Unai Emery che potrebbe restare al PSG. Con Marcelino ora prima ipotesi straniera mentre dall'Italia è sempre viva l'idea Eusebio Di Francesco. E Spalletti? Il tecnico toscano pensa all'Inter. Ma la destinazione Fiorentina, per quanto complicata, non è impossibile. Anzi...