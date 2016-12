ESCLUSIVA TMW - L.Adriano, stasera incontro Galliani-agente: Spartak più vicino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un incontro per programmare il futuro, lontano dal Milan. Questa sera in Brasile Gilmar Veloz e Adriano Galliani hanno in programma un summit per Luiz Adriano. Sul tavolo l'offerta dello Spartak Mosca. Filtra ottimismo circa il buon esito della trattativa. Ma tanto passerà dall'incontro di questa sera. Appuntamento in Brasile, Veloz e Galliani studiano il futuro di Luiz Adriano. E lo Spartak Mosca attende il suo nuovo attaccante...