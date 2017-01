ESCLUSIVA TMW - Lanna: "Le parole di Reina non convincono. Samp? Avanti così"

Nel corso del TMW News è intervenuto l'ex difensore della Samp Marco Lanna che ha parlato delle polemiche del dopo-gara tra i blucerchiati e il Napoli. E ha parlato di Reina, protagonista dell'episodio che ha portato all'espulsione di Silvestre. "Reina a fine partita ha detto: 'penso di esser stato toccato' e questo francamente mi ha reso perplesso. Dire penso mi sembra lasciare molti dubbi. Che l'arbitro sia stato ingannato ci può stare. Reina ha visto l'arrivo di Silvestre e ha fatto un po' di scena considerato anche che il rinvio non gli è venuto come voleva. Però: o sei stato toccato o meno, il penso non mi convince". Poi sulla Samp ha detto: "Mi è piaciuta, ha fatto un'ottima stagione. La fase difensiva adesso è quasi perfetta, Ferrero può essere molto soddisfatto anche per sabato scorso, perchè la Samp ha giocato ad armi pari col Napoli. E ha creato anche occasioni pure in dieci. La Samp sta forse raccogliendo meno di ciò che potrebbe. Mercato? Preso Bereszynski è un ottimo acquisto per colmare una lacuna sulla fascia destra. Mi sembra che la Samp se non vende nessuno possa andare avanti così"