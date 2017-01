ESCLUSIVA TMW - Las Palmas-Gabigol pista fredda: prestito in Italia o conferma

Gabriel Barbosa Almeida e un futuro ancora tutto da scrivere. L'attaccante brasiliano finora ha collezionato solamente tre presenze con l'Inter, reclamando più volte spazio attraverso le parole del suo agente. Un minutaggio scarso che spinge tanto il classe '96 quanto la società nerazzurra a guardarsi intorno con due possibilità: cessione in prestito in Italia o permanenza a Milano, in caso di altre partenze nel reparto avanzato (Jovetic, Palacio, Eder). Meno suggestiva la soluzione estera, in particolare il Las Palmas. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, lo stesso club spagnolo al momento considera infatti molto fredda la pista che porta a Gabigol.