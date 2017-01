ESCLUSIVA TMW - Lazio, altro no di De Vrij al rinnovo: a giugno sarà addio

© foto di Federico Gaetano

Altro no di Stefan de Vrij alla Lazio, che nelle ultime ore è tornata alla carica per un rinnovo contrattuale che difficilmente arriverà: non per questione economiche, ma per l'ambizione di migliorare, crescere e puntare ad obiettivi più prestigiosi di quelli a cui punta la Lazio. In scadenza a giugno 2018, l'olandese ha tempo pretendenti importanti in Italia ma sopratutto in Inghilterra e Germania: per Lotito sarà davvero arduo trattenerlo nella prossima sessione di mercato.