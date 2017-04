ESCLUSIVA TMW - Lazio, idea Taison. C'è l'Inter, è sfida al Fenerbahce

© foto di Federico De Luca

La Lazio cerca il colpo a effetto in Ucraina. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il club di Claudio Lotito avrebbe avviato nelle ultime ore contatti per Taison. Esterno mancino classe 1988 dello Shakthar Donetsk, in Ucraina dal 2010 prima col Metalist e poi con gli arancioneri, ha il contratto in scadenza a dicembre 2017 e per questo sta attirando su di sè tante attenzioni. C'è la Lazio ma c'è anche da vincere un'offerta importantissima dalla Turchia da parte del Fenerbahce da 3,5 milioni all'anno. Non solo. Su Taison ci sarebbero sondaggi in corso anche da parte dell'Inter.