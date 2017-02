ESCLUSIVA TMW - Lazio, iniziati i contatti per il rinnovo di Milinkovic-Savic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le prestazioni esaltati e le voci di mercato relative a Sergej Milinkovic-Savic non sono ovviamente passate inosservate in casa Lazio, con la società pronta a blindare uno dei suoi maggiori talenti con adeguamento e rinnovo di un contratto che avrebbe comunque scadenza nel giugno 2020. Non è stato ancora fissato un appuntamento preciso ma l'entourage del giocatore è a stretto contatto con Lotito e Tare e nei prossimi mesi la trattativa per il rinnovo è destinata a entrare nel vivo.