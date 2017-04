ESCLUSIVA TMW - Lazio, occhi in casa Palermo: idea Rispoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque reti e altrettanti assist. Andrea Rispoli unico spiraglio di luce in una stagione da dimenticare per il Palermo. Genoa e Sporting Lisbona, ve lo abbiamo raccontato, seguono con attenzione il difensore rosanero. Sempre più difficile sia il rinnovo che la permanenza in Sicilia, perché Rispoli ha mercato e la squadra rosanero va verso la serie B. Trattenerlo non sarà semplice. E alle società che tengono d'occhio il giocatore si aggiunge la Lazio, a cui il capitano e anima del Palermo ha realizzato due gol. Il mercato chiama Rispoli, la Lazio incassa due reti e prende nota. Genoa e Sporting restano alla finestra...