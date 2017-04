ESCLUSIVA TMW - Lazio, osservatori Red Devils per Milinkovic-Savic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le big d'Europa su Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista rivelazione con la sua Lazio e oggetto del desiderio di diversi club di alto rango. Secondo quando da noi raccolto, il Manchester United è da tempo sulle sue tracce, poiché ritenuto ideale per il progetto del club per caratteristiche fisiche, tecniche e soprattutto età. Gli scout dei "Diavoli Rossi" sono costantemente all'Olimpico per osservarlo e ci saranno anche nel prossimo derby della Capitale.