ESCLUSIVA TMW - Lazio, sondaggio per Bandinelli del Latina. Altri due club attivi

© foto di Federico Gaetano

La stagione del Latina di Filippo Bandinelli non è passata inosservata. Con lui titolare in sette delle ultime otto gare il club pontino non ha mai perso e questo ha acceso ancora di più le attenzioni degli operatori di mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l'ex prodotto del settore giovanile della Fiorentina è stato sondato da tre club di Serie A come Lazio, Sassuolo e Udinese. Bandinelli (21) è sotto contratto con il Latina fino al giugno 2018.