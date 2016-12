ESCLUSIVA TMW - Le big d'Europa su Pellegri. E Juric è pronto a lanciarlo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pietro Pellegri è considerato uno dei migliori talenti del calcio italiano che verrà. Nato il 17 marzo del 2001, quindici anni, domani sarà probabilmente in panchina in casa Genoa. Attaccante di 188 centimetri, è una delle nuove e grandi scommesse di Ivan Juric, tecnico che non ha paura di lanciare i prospetti e le promesse. Pellegri è una delle migliori, non solo di Genova ma in tutta Italia: in età per giocare negli Allievi, è stabilmente in Primavera e il Genoa sta resistendo alle proposte di tantissimi club. Juventus, Inter, Milan e anche Manchester City preparano maxi offerte. Il Genoa resiste. E Juric, con coraggio, è pronto per lanciare a breve il crack italiano Pellegri.