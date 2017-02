ESCLUSIVA TMW - Lodetti: "Bacca ha paura, è troppo preoccupato"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Il caso Bacca continua a tenere banco, al di là delle scuse ufficiale del colombiano. Giovanni Lodetti, grande ex rossonero, analizza con pacatezza la questione: "E' evidente che il giocatore sta incontrando alcune difficoltà - dice a Tuttomercatoweb.com - fa fatica ad entrare nel gioco, è preoccupato. In Nazionale segna di più e con maggior facilità, qui al Milan invece ha paura, si sente sempre sotto osservazione e paga questa situazione".

Il gioco di Montella inoltre non lo esalta?

"Anche l'anno scorso ha faticato. In questa stagione con Bonaventura e Suso spesso è stato servito in ritardo. Gli esterni tendono a far loro l'azione e lui ne soffre. Ma un bravo centravanti non deve preoccuparsi".

E' comunque già possibile dire che Bacca non sarà l'attaccante del Milan del futuro?

"Non posso entrare in questo argomento. Bacca deve far bene adesso. Eventualmente ne parleremo a fine campionato, ma ancora c'è mezza stagione a disposizione".

E allora che consigli si sente di dare adesso a Bacca?

"Che faccia più gol possibili e che viva questa serenamente questa situazione. Se viene sostituito accetti la situazione e faccia di tutto per tornare ad essere insostituibile".