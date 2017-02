ESCLUSIVA TMW - Luisi: “Spero Sebastiani ci ripensi, l'accaduto è molto grave"

© foto di Federico De Luca

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha sentito l'ex centrocampista del Pescara Carlo Luisi per analizzare la difficile situazione della squadra abruzzese dopo gli atti vandalici che hanno colpito il presidente Daniele Sebastiani: “Il presidente da quando è alla guida del Pescara ha sempre costruito degli ottimi organici, vincendo due campionati e non gli si può rimproverare nulla. Quanto successo è una cosa molto grave e dispiace perché il pubblico di Pescara si è sempre dimostrato civile. Mi auguro che sia stato un gesto da parte di qualcuno che non ama Pescara e il Pescara. Sebastiani ci mette sempre la faccia nel bene e nel male e soprattutto il denaro. Spero possa ripensarci sul fatto di lasciare la società”.

Cosa pensa succederà alla società?

“Il presidente Sebastiani ha avuto uno sfogo dovuto al momento negativo della squadra ma sono certo che non lascerà il Pescara. È stata anche una sorta di provocazione”.

Cosa deve fare il Pescara da qui alla fine?

“Ogni partita sarà per il Pescara una finale di Champions League. I giocatori devono capire questo altrimenti non ci saranno possibilità di salvarsi. Non sarà facile da qui alla fine ma devono provarci fino a quando la matematica non li condanna. I giocatori dovranno reagire indipendentemente dallo sfogo del presidente. Devono trovare gli stimoli giusti per continuare a sperare nella salvezza”.