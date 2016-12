ESCLUSIVA TMW - Macia su Leiva: "Affidabile e veloce di pensiero"

© foto di Federico De Luca

Lucas Leiva sempre più vicino all'Inter. Il ventinovenne brasiliano è al Liverpool dal 2007: da quel giorno ha totalizzato oltre trecento presenze con i Reds. Per parlare di lui e delle sue caratteristiche abbiamo sentito il parere di Eduardo Macia, ora dirigente del Leicester ma che per quattro anni ha lavorato al Liverpool. Fu proprio Macia a portare Lucas Leiva in Inghilterra alla corte di Benitez, prelevandolo dal Gremio. "Di Lucas - spiega Macia a Tuttomercatoweb.com - posso dire che si tratta di un calciatore molto affidabile, senza alti nè bassi, intelligente in campo, a livello tattico. Più veloce di testa che di gamba". L'Inter non è certamente la prima squadra italiana ad interessarsi a lui. Sette-otto anni fa il ds della Fiorentina Corvino voleva portarlo a Firenze, poi qualche anno fa i viola - nel 2012 - ci provarono di nuovo (lo stesso Macia fece un tentativo) ma l'ingaggio non era alla portata della Fiorentina.