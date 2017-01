ESCLUSIVA TMW - Mainz, Donati: "Super Lipsia, ma vincerà il Bayern. Italia, bene i giovani"

La prima volta in Europa League ed una stagione, seppur con qualche difficoltà, all'altezza delle aspettative. Decimo posto con 20 punti, la zona Europa non è distante per il Mainz, che dopo la sosta invernale è pronto a ripartire. Ai nostri microfoni è intervenuto Giulio Donati, terzino italiano classe '90 che del 2013 gioca stabilmente in Bundesliga: "Siamo davvero felici di aver partecipato per la prima volta all'Europa League. È stata un'esperienza nuova e purtroppo abbiamo pagato dazio anche in campionato a causa del doppio impegno. Nonostante tutto abbiamo fatto un buon girone d'andata, adesso siamo concentrati interamente sulla Bundes".

L'obiettivo è tornare in Europa League?

"Sì, anche se sarà dannatamente difficile, non solo perché sarà dura tenere il passo di quelle davanti, ma anche perché alle nostre spalle abbiamo squadre toste come Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach e Werder Brema, squadre forti e che si stanno rinforzando sul mercato".

La vera sorpresa del campionato è sicuramente il Lipsia. Può essere una favola come il Leicester di Ranieri?

"No, secondo me alla fine vincerà il Bayern Monaco, la squadra di Ancelotti è sempre la più forte. Il Lipsia comunque è davvero un'ottima squadra, con tanta qualità ed uno strapotere fisico incredibile. Hanno forza e qualità, meritano davvero questa posizione in classifica".

In Italia è possibile vedere una "piccola" vincere lo Scudetto?

"Anche in Italia è estremamente difficile. La Juventus ha dimostrato di essere una squadra quasi invincibile, non a caso hanno vinto cinque scudetti di fila e puntano al sesto. Forse solo Napoli, Roma e le milanesi potranno interrompere la scia di vittorie dei bianconeri, ma è impossibile pensare ad una neopromossa in testa alla classifica".

Il suo contratto con il Mainz scadrà nel 2019: le piacerebbe tornare in Italia o vorrebbe continuare la sua carriera in Germania?

"Qua sto davvero bene, mi piacerebbe giocare anche in Inghilterra, la Premier è un campionato che mi affascina. L'Italia? Certo, è casa mia, se ci fosse una squadra con un bel progetto sarei pronto a tornare".

Gagliardini, Caldara, Orsolini: in Italia sono tornati di moda i giovani. È questa la strada giusta?

"Sicuramente. Quando hai la possibilità di formare talenti in casa, parti in vantaggio. Guarda il Milan, che si è ritrovato dei campioni già pronti come Locatelli o Donnarruma. Ti permette di crescere come squadra, perché hai la possibilità di giocare tanti anni con lo stesso gruppo. E poi è un bene anche per la Nazionale azzurra".