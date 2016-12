ESCLUSIVA TMW - Malusci: "Fiorentina in ripresa, ma col Borussia sarà dura"

© foto di Federico De Luca

Non è un periodo semplice per il Borussia Mönchengladbach, prossimo avversario della Fiorentina in Europa League. Quattordicesimo in classifica con soli 16 punti, il club tedesco pochi giorni fa ha esonerato mister Schubert, sostituendolo con Dieter Hecking. Un taglio netto col passato per segnare una svolta nel 2017, anche in vista del doppio confronto coi viola. Per parlare del sorteggio europeo, TuttoMercatoWeb.com ha contattato in esclusiva l'ex difensore gigliato Alberto Malusci, vincitore della Coppa Italia nel 1995-1996 e sconfitto nella finale di Coppa UEFA con la Juventus del 1989-1990.

Malusci, come giudica il momento della Fiorentina?

"I viola sono in ripresa dopo una prima parte di stagione altalenante. La gara col Napoli di giovedì scorso ha mandato segnali positivi e mi auguro che possa rappresentare un nuovo inizio per la Fiorentina".

Non solo campionato, nel nuovo anno la Fiorentina sarà attesa anche dai sedicesimi di finale di Europa League. Come giudica il sorteggio di Nyon?

"Difficile. Da qui in avanti in Europa League qualsiasi avversario sarà ostico. Non contano tanto blasone e qualità sulla carta, bensì le motivazioni e il Borussia è una squadra temibile".

Chi è il favorito per il passaggio del turno secondo lei?

"Da ex viola mi auguro che possa andare avanti la Fiorentina. Sarebbe bello arrivare fino alla fine di questa competizione, ma Sousa e i suoi dovranno affrontare col giusto approccio un avversario alla volta".