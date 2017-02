ESCLUSIVA TMW - Manfredini: "Lazio in Europa. Ma è destinata a cedere i big"

© foto di Giacomo Morini

Ai microfoni di Tuttomercatoweb Christian Manfredini si proietta sulla sfida di questa sera fra Lazio e Milan: "La Lazio sta molto bene. Specie in casa, a parte la partita contro il Chievo, non sbaglia partita e la sfida contro il Milan arriva in un momento favorevole e con l'avversario in piena emergenza in difesa. Spero e credo che sarà una bella partita, con la Lazio inevitabilmente favorita".

Ti aspettavi una Lazio così positiva, dopo i problemi di inizio stagione?

"No, come del resto non se l'aspettava nessuno. La società aveva fatto un programma con un allenatore, Bielsa, che potesse tener testa alla piazza. Poi sappiamo tutti come è andata a finire, per fortuna aggiungerei. Inzaghi non era la prima scelta ma ha guadagnato rispetto, amalgamando un gruppo di giovani e rilanciando giocatori come Felipe Anderson e Keita. Il brasiliano poi è quando ha voglia di giocare è mostruoso, è tornato quello di due stagioni fa. Non so se questa Lazio potrà arrivare tra i primi tre ma in Europa di sicuro ci va".

Intanto si continua con Biglia mentre il futuro di Keita e De Vrij è lontano da Roma. Come vedi in prospettiva la Lazio?

"Servono risorse di altissimo livello se vuoi stare ai vertici e se non le hai bisogna fare cassa. La Lazio è destinata a vendere qualche pezzo pregiato e al tempo stesso pescare giovani sostituti in grado di essere valorizzati. In questo Tare è molto bravo. Solo facendo così, migliorandosi pian piano si può arrivare in alto".