ESCLUSIVA TMW - Maniero: “Milan, vittoria da sei punti. Europa League, perché no?”

© foto di DANIELE MASCOLO

Un gol di Mario Pasalic ha regalato la vittoria al Milan in occasione del recupero contro il Bologna. Intercettato dal microfono di Tuttomercatoweb.com, l'ex attaccante rossonero Pippo Maniero ha commentato il momento vissuto dalla squadra di Vincenzo Montella. “Il successo conquistato ieri vale tanto, tre punti per la classifica ma sei per quanto riguarda il morale. Il Milan è tornato alla vittoria e questo è un aspetto importantissimo, dopo aver collezionato tre sconfitte di fila che hanno fatto parlare di crisi”, ha detto Maniero che ha poi proseguito: “Sbornia post-Supercoppa finita? Credo di sì, anche se magari un calo dopo un successo importante può essere fisiologico quanto normale per un gruppo giovane come quello di Montella. Spesso critichiamo la squadra rossonera perché ci ricordiamo i trionfi del grande Milan, ma bisogna analizzare la rosa a disposizione dell'attuale allenatore. Montella è riuscito a fare bene anche senza avere grandi campioni all'interno del proprio organico, è da sottolineare questo aspetto come è da sottolineare il grande lavoro svolto dal mister”.

L'ex punta, attuale tecnico del S. Martino di Saonara in Seconda Categoria, crede che il Milan possa raggiungere la qualificazione alla prossima Europa League. “La vittoria di ieri ha riportato i rossoneri a due punti dalla zona Europa, questo vuol dire che il Milan può tornare a giocare le coppe e che le dirette rivali non stanno correndo tantissimo. Io credo nella qualificazione all'Europa League, perché no?”.