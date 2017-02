ESCLUSIVA TMW - Margiotta: “Pescara, momento anomalo. Giusto trattenere Oddo”

© foto di Federico De Luca

Quarantadue gare e sette gol all'attivo. Massimo Margiotta ha avuto una esperienza al Pescara dal 1994 al '97 e adesso, attraverso Tuttomercatoweb.com, ha commentato il momento vissuto dalla formazione allenata da Massimo Oddo.

Margiotta, il delfino vive una situazione difficile. Davvero particolare. “Sicuramente quello del Pescara è stato un campionato particolare, inaspettato da parte di tutti. Inaspettato per il club ma anche per i tifosi. Sono d'accordo sulla permanenza di Oddo, sicuramente non è mai facile mettersi nei panni di un tecnico e di un club in questa situazione. Nessuno mai si era ritrovato a gestire una vicenda simile, con sei punti conquistati sul campo in 24 giornate. Giudicare il momento attuale non è facile, Pescara è una piazza molto calorosa e appassionata. Per questo i tifosi sono molto partecipi, in questo momento trovare una soluzione non è semplice. Mi dispiace, essendo un ex pescarese sono davvero dispiaciuto per la situazione. Ma anche per la proprietà, perché il presidente in questi anni ha ottenuto risultati importanti allestendo anche squadre competitive”.

La permanenza di Oddo potrebbe essere positiva anche per il futuro? Magari ripartendo proprio dal tecnico della promozione conquistata meno di un anno fa... “Sì, ma bisogna finire anche questo campionato. Mancano 14 giornate, la situazione è ancora un po' anomala. Personalmente non mi sono mai trovato a vivere una vicenda del genere. Ho sentito le parole del presidente, ha detto che 'bisogna giocare per la dignità' e queste sono parole forti. Ma bisogna trovare stimoli e obiettivi per fare il massimo da qui alla fine, certamente si cercherà una soluzione per provare a restare in gioco”.

Margiotta invece attende una nuova avventura in panchina dopo aver allenato nelle giovanili del Vicenza. “Esatto, ero lì fino alla scorsa stagione. Poi - ha detto - è cambiata la società. Adesso sono in attesa di una proposta, sempre per quanto riguarda il settore giovanile”.